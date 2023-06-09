Украинский генерал предрек провал ВСУ при наступлении из-за отсутствия авиации

«По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», - сказал он.

Он считает, что контрнаступление будет иметь катастрофические последствия, потому что украинцы без поддержки с воздуха будут легкой мишенью для российской армии. А вся техника, включая хваленые танки, в скором времени превратится в груду металла.

Ранее Герой России, генерал Сергей Липовой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил мнение, поставки F-16 Украине - вопрос времени.

