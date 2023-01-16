Украинский генерал: Потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

Потеря Соледара и Артемовска может в будущем создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Об этом в Telegram-канале заявил экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос.

По его словам, потеря Украиной Артемовска (Бахмута) может стать плацдармом для развития наступления России на славянское и запорожское направления.

Киевские власти доверили защиту Артемовска непрофессиональным военнослужащим и иностранным наемникам. Об этом ранее заявила газета Times.