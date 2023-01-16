Украинский генерал: Потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

Потеря Соледара и Артемовска может в будущем создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Об этом в Telegram-канале заявил экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос.

По его словам, потеря Украиной Артемовска (Бахмута) может стать плацдармом для развития наступления России на славянское и запорожское направления.

Киевские власти доверили защиту Артемовска непрофессиональным военнослужащим и иностранным наемникам. Об этом ранее заявила газета Times.

«Тактический маневр»: Украина готовится оставить Артемовск

Обозреватели СМИ отмечают, что ВСУ в расчете на решение хода боевых действий весенними наступлениями и контрнаступлениями не отправили свои передовые подразделения на защиту населенного пункта. В результате добровольцы, воюющие на стороне Украины, действуют отчаянно и несут существенные потери.

Ранее военный историк Евгений Норин назвал маловероятным оставление Артемовска ВСУ, поскольку у украинских военных сохраняются возможности удерживать населенный пункт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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