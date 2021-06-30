Бывший депутат Рады предрек Украине распад на четыре части

Украина может разделиться на четыре части, повторив судьбу Югославии. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с текущей ситуацией страна «должна предполагать, что еще территориально потеряет в ближайшее время».

«Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», — цитирует Мураева «Свободная пресса».

По мнению бывшего депутата, сейчас Украина нежизнеспособна экономически: страна «не имеет будущей перспективы» и «живет в кредит», отмечает РИА ФАН.

Кроме того, Мураев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. пишут «Невские новости». Парламентарий недоволен словами главы государства о СССР-агрессоре. Мураев подчеркнул, что, следуя этой логике, Украине стоило бы отдать Европе пять своих областей.

