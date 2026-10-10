Институт Пушкина назвал количество слов русского языка, состоящих из одной буквы

Почти 50 слов, которые состоят из одной буквы, насчитывается в русском языке. Об этом рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости.

«Существует около 33 существительных, состоящих из одной буквы; пять однобуквенных предлогов; четыре однобуквенных междометия; четыре однобуквенные частицы; два однобуквенных союза и одно... местоимение», — отметил эксперт.

Катышев пояснил, что существительное может быть однобуквенным, когда обозначает определенную букву алфавита. Филолог также напомнил о предлогах из одной буквы - «в», «к», «с», «у», частицах «б» и «ж», междометии «э» и местоимении «я». Кроме того, он указал, что в языке есть однобуквенные омонимы «а» и «и», которые могут обозначать союз, частицу и междометие.

Ранее научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Владимир Пахомов рассказал, что в русском языке рождается новый союз «то что», со временем он может стать новой нормой.

