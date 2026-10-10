В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждены многоэтажки и железнодорожный мост
Повреждения зафиксированы после воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область, есть пострадавший. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, в области уничтожили более 50 беспилотников. При атаке получил ранения мужчина, его доставили в больницу.
В Ростове-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов в нескольких районах. Жителей эвакуировали. Ведется ликвидация возгораний.
«Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены», - написал Слюсарь на платформе «Макс».
Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенный многоэтажный дом в жилом комплексе, возник пожар. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее в городе Рассказово Тамбовской области после атаки украинских дронов получило повреждения здание детского сада.
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