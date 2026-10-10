Вратарь НХЛ россиянин Шестеркин получил травму в матче против команды Овечкина
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму во время матча регулярного чемпионата.
Команда сыграла с клубом «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин. «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили со счетом 1:3.
Во втором периоде встречи Шестеркин неудачно упал во время атаки соперника. Голкипер не смог встать самостоятельно и покинул лед с помощью партнеров. Позже стало известно, что у вратаря травма нижней части тела.
Ранее Шестеркин забросил свою первую шайбу в НХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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