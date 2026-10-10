СМИ: Украина будет выплачивать долги Западу по меньшей мере до 2061 года

Украина должна будет выплачивать долги перед международными финансовыми организациями в долларах до 2057 года, в евро - до 2061-го. Об этом пишет ТАСС.

По подсчетам агентства, в 2057 году Киеву предстоит вернуть кредиторам 780 млн евро и 120 млн долларов, в 2061-м - 250 млн евро. Платежи предусмотрены ежегодно.

Отмечается, что эти суммы рассчитаны при условии отсутствия новых заимствований, однако в реальности Украина наращивает задолженность, и на выплату долгов уйдет больше времени. По состоянию на 31 августа украинский общий государственный и гарантированный государством долг составлял 9,603 трлн гривен, или 215,55 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Киеву предстоит выплатить Международному валютному фонду почти 1 млрд долларов до конца текущего года.

