В ВСУ заявили о потерях из-за некомпетентности Зеленского
Некомпетентность украинского лидера Владимира Зеленского привела к существенным потерям поле боя, сообщил в эфире телеканала «Прямой» генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.
По его словам, из-за боевых действий Киев потерял десятки тысяч человек, не считая тех, кто покинул страну, а это миллионы. «Десятки тысяч украинцев, получили тяжелейшие ранения, как они будут жить дальше?», — задался вопросом Кривонос. Он указал, что вместо этого власти «занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». Бывший генерал-майор назвал руководство Украины «дилетантами».
Также отмечается, что в стране сохраняется высокий уровень коррупции, а недоверие к властям растет.
Ранее Кривонос заявил, что руководство Украины недооценивает мощь Вооруженных сил России. По его словам, российские силы способны за 12 часов дойти до Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru