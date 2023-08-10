По его словам, из-за боевых действий Киев потерял десятки тысяч человек, не считая тех, кто покинул страну, а это миллионы. «Десятки тысяч украинцев, получили тяжелейшие ранения, как они будут жить дальше?», — задался вопросом Кривонос. Он указал, что вместо этого власти «занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». Бывший генерал-майор назвал руководство Украины «дилетантами».

Также отмечается, что в стране сохраняется высокий уровень коррупции, а недоверие к властям растет.

Ранее Кривонос заявил, что руководство Украины недооценивает мощь Вооруженных сил России. По его словам, российские силы способны за 12 часов дойти до Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

