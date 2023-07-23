Украинский генерал Кривонос признал провал контрнаступления ВСУ

Военный отметил хорошую подготовку российских войск к наступлению ВСУ. Еще одной причиной провала Кривонос назвал недостаточное количество поставленной Западом техники.

По его словам, российская армия имеет существенное преимущество перед ВСУ благодаря хорошему оснащению и опыту.

«В определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы, - констатировал генерал-майор.

По информации газеты The Wall Street Journal, украинское контрнаступление не оправдало ожидания западных союзников, отмечает «Радиоточка НСН».

