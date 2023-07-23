Украинский генерал Кривонос признал провал контрнаступления ВСУ
Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось достичь успехов в ходе контрнаступления, заявил в эфире телеканала «Прямой» генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.
Военный отметил хорошую подготовку российских войск к наступлению ВСУ. Еще одной причиной провала Кривонос назвал недостаточное количество поставленной Западом техники.
По его словам, российская армия имеет существенное преимущество перед ВСУ благодаря хорошему оснащению и опыту.
«В определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы, - констатировал генерал-майор.
По информации газеты The Wall Street Journal, украинское контрнаступление не оправдало ожидания западных союзников, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-аналитик ЦРУ объяснил провал наступления ВСУ
- В Тверской области пропала несовершеннолетняя мать с ребенком
- В Волгограде возбудили уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»
- Захарова возложила на Киев ответственность за повреждение собора в Одессе
- Украинский генерал Кривонос признал провал контрнаступления ВСУ
- Рублев выиграл теннисный турнир в шведском Бостаде
- Блинкен назвал сроки поставок Украине истребителей F-16
- СМИ: пьяный москвич пытался попасть в Кремль на «бизнес-встречу»
- Рогов: новая фаза наступления ВСУ начнется в конце июля
- Союз против санкций. БРИКС намерен предложить альтернативу доллару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru