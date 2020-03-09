Украинский экс-шпион объяснил, почему проигран Донбасс

«Войну» и Донбасс Украина проиграла, считает украинский журналист Станислав Асеев, которого осудили в ДНР за шпионаж, информируют «Известия».

Асеев отметил, что на Донбассе выросло целое поколение детей, которые воспитаны на иных, отличных от украинских, ценностях. Подвиги ополченцев на Донбассе изучают в вузах и школах.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — цитирует журналиста 5 канал Украины.