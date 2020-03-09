Украинский экс-шпион объяснил, почему проигран Донбасс

«Войну» и Донбасс Украина проиграла, считает украинский журналист Станислав Асеев, которого осудили в ДНР за шпионаж, информируют «Известия».

Асеев отметил, что на Донбассе выросло целое поколение детей, которые воспитаны на иных, отличных от украинских, ценностях. Подвиги ополченцев на Донбассе изучают в вузах и школах.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — цитирует журналиста 5 канал Украины.

Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными

Асеев заявил, что важнее не возвращать потерянное, потому что это невозможно, а предотвратить похожее развитие событий, чтобы «это не расползлось дальше».

Напомним, в 2014 году Украина начала военную операцию на востоке страны в связи с отказом жителей Донбасса признать итоги киевского майдана.

Ранее НСН писала, что первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск - 76 человек. В числе переданных Донбассу - пятеро бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на Майдане.

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ФОТО: РИА Новости
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