Украинский депутат: В Львове проходит процесс русификации

В городе Львов на Украине постепенно проходит процесс русификации, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата Львовского городского совета Любомира Мельничука.

«Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус», — сказал он. По словам парламентария, в настоящий момент в городе нет программ защиты украинского языка. Мельничук выразил мнение, что сложившаяся ситуация является «катастрофически большой проблемой».

Ранее стало известно, что на Украине будут штрафовать русскоговорящих таксистов на $123, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com
