Украинский депутат: В Львове проходит процесс русификации

«Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус», — сказал он. По словам парламентария, в настоящий момент в городе нет программ защиты украинского языка. Мельничук выразил мнение, что сложившаяся ситуация является «катастрофически большой проблемой».

Ранее стало известно, что на Украине будут штрафовать русскоговорящих таксистов на $123, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

