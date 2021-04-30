Украинский депутат поблагодарил нацистов за победу в войне
Депутат Житомирского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Черпицкий разместил к Дню Победы билборд, в котором перепутал красноармейцев с нацистами. Об этом сообщает Obozrevatel.
На рекламном щите, который появился на одной из улиц Житомира, размещен снимок идущих в атаку гитлеровских солдат. Под изображением подписано: «Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!». Украшает плакат лента в цвет украинского флага.
Пользователи соцсетей раскритиковали депутата за незнание истории.
Ранее сообщалось, что Россия намерена привлечь ФРГ к расследованию преступлений нацистов.
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