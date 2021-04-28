Россия намерена привлечь ФРГ к расследованию преступлений нацистов

Петров отметил, что за последние два года ведомство направило за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи для расследования уголовных дел о преступлениях нацистов. По этим вопросам СК продолжает работать совместно с коллегами из Канады, Эстонии и Германии, передает РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России возбуждено шесть уголовных дел по нацистским преступлениям, совершенным во время Великой Отечественной войны, передает телеканал «360». Он пояснил, что в рамках проекта «Без срока давности» следствие продолжает устанавливать обстоятельства выявленных преступлений нацистов против мирных жителей.

