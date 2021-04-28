Россия намерена привлечь ФРГ к расследованию преступлений нацистов

Следственный комитет России планируется создать совместно с Германией следственную группу для расследования преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал руководитель управления учебной и воспитательной работы СК Сергей Петров в ходе круглого стола по теме проекта «Без срока давности», который прошел в Общественной палате.

В России объединят дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

Петров отметил, что за последние два года ведомство направило за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи для расследования уголовных дел о преступлениях нацистов. По этим вопросам СК продолжает работать совместно с коллегами из Канады, Эстонии и Германии, передает РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России возбуждено шесть уголовных дел по нацистским преступлениям, совершенным во время Великой Отечественной войны, передает телеканал «360». Он пояснил, что в рамках проекта «Без срока давности» следствие продолжает устанавливать обстоятельства выявленных преступлений нацистов против мирных жителей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПреступленияВеликая Отечественная Война
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