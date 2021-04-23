«Семнадцать мгновений весны» впервые покажут на большом экране
Все серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны» покажут в кинотеатре «Октябрь» 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии имени Горького.
Показы пройдут в большом премьерном зале и будут приурочены ко Дню Победы. Сеансы начнутся в 12 часов, а зрителям на все шесть серий нужен будет только один билет.
По словам гендиректора киностудии Юлианы Слащевой, картину при всей ее художественной ценности никогда не показывали на большом экране. Фильм не зря заслужил огромную зрительскую любовь.
Напомним, что многосерийный фильм снят по роману Юлиана Семенова. Он же написал и сценарий картины. Военная драма о светском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацисткой Германии, снималась с 1971 по 1973 год.
Ранее состоялась церемония открытия Московского международного кинофестиваля 2021 года. В этом году в рамках кинофорума заявлено более 200 фильмов, зрители смогут в полной мере ознакомиться с современным мировым кинематографом.
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