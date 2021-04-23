«Семнадцать мгновений весны» впервые покажут на большом экране

Все серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны» покажут в кинотеатре «Октябрь» 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии имени Горького.

Показы пройдут в большом премьерном зале и будут приурочены ко Дню Победы. Сеансы начнутся в 12 часов, а зрителям на все шесть серий нужен будет только один билет.

По словам гендиректора киностудии Юлианы Слащевой, картину при всей ее художественной ценности никогда не показывали на большом экране. Фильм не зря заслужил огромную зрительскую любовь.