СМИ: США ждут, что Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения

Власти США ждут, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения – 27 ноября, сообщает The Financial Times.

СМИ: Зеленский готов подписать мирный план в сжатые сроки

Администрация Дональда Трампа после этого представит соглашение Москве. Весь процесс Вашингтон хотят завершить к декабрю.

При этом сроки могут быть сдвинуты, так как что в офисе Зеленского уже сказали США, что в нынешнем плане есть «красные линии».

На Украине нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

