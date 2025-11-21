СМИ: США ждут, что Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения

Администрация Дональда Трампа после этого представит соглашение Москве. Весь процесс Вашингтон хотят завершить к декабрю.

При этом сроки могут быть сдвинуты, так как что в офисе Зеленского уже сказали США, что в нынешнем плане есть «красные линии».

На Украине нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

