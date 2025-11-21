Предложено отправить бездомных собак на СВО «прочесывать минные поля»

Красноярский депутат предложил отправить бездомных собак на специальную военную операцию, чтобы «прочесывать минные поля», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Лают, кусают!»: Лихачева назвала глупостью допуск собак в музеи

Борис Мельниченко выступил с инициативой по снижению потерь среди военнослужащих, предложив привлекать к разминированию полей бездомных собак. По его словам, животных следует наделить статусом военнообязанных и направлять для «прочесывания минных полей».

Парламентарий назвал свое предложение «взвешенным в существующих реалиях», аргументировав это тем, что солдаты гибнут, выполняя условия контракта. «Так, может, нам хорошо подумать и перевести всех этих животных в разряд военнослужащих и отправить их туда?» — заявил депутат.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СпецоперацияСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры