Украинский беспилотник сбили под Херсоном при эвакуации жителей

Ударный беспилотник украинских Вооруженных сил сбит на херсонском направлении, сообщает ТАСС.

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Это произошло во время эвакуации мирных граждан. Летательный аппарат был уничтожен в одном из пунктов сбора. Для этого применялись стрелковое оружие и противодронные ружья.

Ранее российские пограничники посадили беспилотник ВСУ близ Новой Таволжанки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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