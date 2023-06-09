Украинский беспилотник сбили под Херсоном при эвакуации жителей
9 июня 202301:02
Ударный беспилотник украинских Вооруженных сил сбит на херсонском направлении, сообщает ТАСС.
Это произошло во время эвакуации мирных граждан. Летательный аппарат был уничтожен в одном из пунктов сбора. Для этого применялись стрелковое оружие и противодронные ружья.
Ранее российские пограничники посадили беспилотник ВСУ близ Новой Таволжанки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru