СМИ: Российский спецназ перехватил минибеспилотник «Черный шершень» у ВСУ
Бойцы второй российской бригады спецназначения захватили комплекс с микро-дронами PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») у ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Старше Эдды».
Отмечается, что четверо украинских военных специального отряда "Кракен" (признан террористической организацией и запрещен на территории России) находились в засаде, обнаруженной и уничтоженной российским спецназом. Кроме БПЛА, группа располагала стрелковым оружием зарубежного производства и шестизарядным ручным гранатометом производства США.
Согласно планам украинского командования, беспилотник должен был незаметно находиться над позициями российской армии и корректировать огонь.
Микро-беспилотник PD-100 Black Hornet Nano — самый небольшой военный дрон в мире, его вес — около 18 граммов. Аппарат снабжен двумя камерами. Продолжительность полета БПЛА — 25 минут, скорость — до 5 м/с.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал пожарную команду в ходе тушения возгорания в городе Шебекино (Белгородская область). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru