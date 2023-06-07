СМИ: Российский спецназ перехватил минибеспилотник «Черный шершень» у ВСУ

Отмечается, что четверо украинских военных специального отряда "Кракен" (признан террористической организацией и запрещен на территории России) находились в засаде, обнаруженной и уничтоженной российским спецназом. Кроме БПЛА, группа располагала стрелковым оружием зарубежного производства и шестизарядным ручным гранатометом производства США.

Согласно планам украинского командования, беспилотник должен был незаметно находиться над позициями российской армии и корректировать огонь.

Микро-беспилотник PD-100 Black Hornet Nano — самый небольшой военный дрон в мире, его вес — около 18 граммов. Аппарат снабжен двумя камерами. Продолжительность полета БПЛА — 25 минут, скорость — до 5 м/с.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал пожарную команду в ходе тушения возгорания в городе Шебекино (Белгородская область). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

