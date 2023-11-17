Украинский актер и боец ВСУ Иваница высказался против захвата Крыма и Донбасса
Известный украинский актер, боец ВСУ Олег Иваница высказал мнение, что Украине не следует возвращать Донбасс и Крым военным путем. Об этом он заявил в интервью ТСН.
Артист поделился, что не видит необходимости возвращать территории таким способом.
«Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками, – это ярмо и для нас, и для наших детей», – заявил Иваница.
Кроме того, боец ВСУ высказал мнение, что возвращение территорий силой усложнит экономическую ситуацию. По словам Иваницы, украинскому обществу следует успокоить эмоции, чтобы принять правильное решение, пишет RT.
Олег Иваница - актер и сценарист, бывший участник юмористического проекта «Дизель-шоу».
Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Киеву придется смириться с потерей территорий хотя бы временно, чтобы прекратить боевые действия и восстановиться, напоминает Ura.ru.
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