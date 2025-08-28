Экс-боец ВСУ заявил о причастности Британии к диверсии на «Северном потоке»

Политический эмигрант и бывший участник батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергей Сановский в интервью NEWS.ru заявил, что к подрыву газопроводов «Северный поток» причастна Великобритания, а не США. По его словам, Вашингтон был осведомлен о готовящейся диверсии, но не играл ключевой роли.

Сановский отметил, что ведущая роль могла принадлежать британским инструкторам, которые обучают украинских диверсантов работе с техникой и оружием.

Песков выразил надежду, что следствие по «Северным потокам» доведут до конца

Он напомнил о существовании в составе ВМС Великобритании Особой лодочной службы (Special Boat Service, SBS), действующей с 1940-х годов и специализирующейся на подводных и амфибийных операциях.

По словам Сановского, представители SBS посещали Украину и работали в Киеве, Одессе и Николаеве, передает «Радиоточка НСН».

