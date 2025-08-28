Бывшему директору Театра сатиры грозит до десяти лет тюрьмы по делу о хищении

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в МВД России.

По данным следствия, действия экс-руководителя квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.