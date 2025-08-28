Бывшему директору Театра сатиры грозит до десяти лет тюрьмы по делу о хищении

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в МВД России.

По данным следствия, действия экс-руководителя квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Сергей Черский пояснил, что речь идет о хищении имущества путём обмана и злоупотребления доверием.

Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере культуры, уточнили в ведомстве, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Уголовное ДелоХищенияТеатр

