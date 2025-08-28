Раскрыт ущерб по делу о халатности при поставке средств связи для Минобороны
Ущерб по делу о халатности при выполнении гособоронзаказа на поставку изделий связи, по которому задержан врио начальника военного представительства Минобороны РФ Дмитрий Мороз, превысил 10 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По версии следствия, в 2022-2023 годах между Минобороны и АО «Электросигнал» был заключен многомиллионный контракт на поставку изделий связи. Контроль за его исполнением возлагался на Мороза.
Следователи полагают, что он подписал документы с недостоверными сведениями о стоимости и объемах работ, в результате чего условия контракта выполнены не были.
В военном следственном управлении СК возбудили уголовное дело о халатности, фигурант задержан, передает «Радиоточка НСН».
