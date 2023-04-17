Украинские военные жалуются на тяжелые бои у вокзала в Артемовске
Украинские Вооруженные силы, участвующие в боевых действиях в Артемовске, сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации, которая сложилась у железнодорожного вокзала в западной части города, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Военное обозрение».
Военные Украины отступили, не выдержав натиска ЧВК «Вагнер». ВСУ пытаются удержать улицу Обороны на окраине Артемовска.
При этом украинское военное командование продолжает отправлять новые подразделения в Артемовск.
Ранее российские силы заняли еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru