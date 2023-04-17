Украинские военные жалуются на тяжелые бои у вокзала в Артемовске

Украинские Вооруженные силы, участвующие в боевых действиях в Артемовске, сообщили о чрезвычайно тяжелой ситуации, которая сложилась у железнодорожного вокзала в западной части города, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Военное обозрение».

ВСУ назвали бои в Артемовске беспрецедентно тяжелыми

Военные Украины отступили, не выдержав натиска ЧВК «Вагнер». ВСУ пытаются удержать улицу Обороны на окраине Артемовска.

При этом украинское военное командование продолжает отправлять новые подразделения в Артемовск.

Ранее российские силы заняли еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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