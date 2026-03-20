В Южной Корее 55 человек пострадали при пожаре на заводе
20 марта 202612:45
Более 50 человек пострадали в результате пожара на заводе автозапчастей в городе Тэджон в Южной Корее. Об этом сообщило Associated Press.
По данным агентства, причиной возгорания мог стать взрыв.
В результате ЧП пострадали как минимум 55 человек, у 24 человек тяжелые травмы, пишет RT. При этом спасатели разыскивают по меньшей мере 14 человек. В момент начала пожара пропавшие могли находиться внутри здания.
Ранее в Ростовской области пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе.
Горячие новости
- Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
- Умерла супруга Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская
- Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября
- Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ
- «Три дня в офисе, два - на удаленке»: Назван самый эффективный график работы
- Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC
- «Единственная площадка!»: Почему рекламодатели продолжают вливать деньги в Telegram
- В Южной Корее 55 человек пострадали при пожаре на заводе
- Россиянам рассказали, когда полностью растают сугробы
- «А как же Евстигнеев?»: Ректор ГИТИСа поспорил с Богомоловым о талантах