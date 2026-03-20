В Южной Корее 55 человек пострадали при пожаре на заводе

Более 50 человек пострадали в результате пожара на заводе автозапчастей в городе Тэджон в Южной Корее. Об этом сообщило Associated Press.

По данным агентства, причиной возгорания мог стать взрыв.

В результате ЧП пострадали как минимум 55 человек, у 24 человек тяжелые травмы, пишет RT. При этом спасатели разыскивают по меньшей мере 14 человек. В момент начала пожара пропавшие могли находиться внутри здания.

Ранее в Ростовской области пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе.

