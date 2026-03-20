Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор получил разрешение на возвращение к боям. Об этом пишет The Sun.

В 2025 году ирландского спортсмена дисквалифицировали на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Период отстранения бойца начался 20 сентября 2024 года и завершается 20 марта 2026-го.

Как ожидается, Макгрегор должен выйти на бой 11 июля на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе.

Ранее боец рассказал, что примет участие в поединке под эгидой UFC в Белом доме 4 июля 2026 года.

