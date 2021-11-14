Украинские военные опровергли заявление об уничтожении мигрантов при прорыве границы с Белоруссией
Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ Украины уточнили ранее опубликованное заявление об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы. Они намерены убивать диверсантов под видом мигрантов. Новое заявление опубликовано в Facebook.
«Военнослужащие 61-й ОПЕБр ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша часть», — говорится в сообщении.
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину проявлением «немецкого колониализма» и двойных стандартов. Об этом дипломат заявил в эфире радио Deutschlandfunk.
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