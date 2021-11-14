На Украине заявили о готовности «уничтожать» на границе мигрантов-нарушителей

«Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину проявлением «немецкого колониализма» и двойных стандартов. Об этом дипломат заявил в эфире радио Deutschlandfunk.