На Украине заявили о готовности «уничтожать» на границе мигрантов-нарушителей
Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр) сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили готовность уничтожать мигрантов на белорусской границе в случае прорыва на Украину. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.
«Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», - цитирует сообщение ТАСС.
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину проявлением «немецкого колониализма» и двойных стандартов. Об этом дипломат заявил в эфире радио Deutschlandfunk.
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