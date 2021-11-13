Украинский посол в Германии заявил о «колониализме» и двойных стандартах в вопросе мигрантов
Предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину — проявление «немецкого колониализма» и двойных стандартов, считает украинский посол в Германии Андрей Мельник. Об этом дипломат заявил в эфире радио Deutschlandfunk.
«Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались», — подчеркнул Мельник, назвав это признаком высокомерия по отношению к Украине.
Дипломат напомнил, что во время Великой Отечественной войны Украину считали «жизненным пространством», однако и сегодня «похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнеров». По словам Мельника, Украина воспринимается как «в некотором роде свалка для мигрантов, чтобы они ни в коем случае не попадали в ЕС».
«И тут мы видим четкие двойные стандарты», — подчеркнул посол.
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