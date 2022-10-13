Украинские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры под Киевом

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с осуждением присоединения к России новых территорий Путин прибыл в Астану Оператор нефтепровода «Дружба» в Польше не выявил вины третьих лиц в разливе нефти Минюст ответил на обращение адвокатского сообщества по поводу призыва их коллег В России и упал спрос на смартфоны