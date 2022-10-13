Украинские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры под Киевом

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, офис президента Украины сообщает о взрывах на объектах «критической инфраструктуры».

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Утром 13 октября в соцсетях администраций города и региона были опубликованы предупреждения о воздушной тревоге, местных жителей попросили «проследовать в укрытия гражданской защиты», пишет «Свободная пресса».

Позже замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram об ударах по объектам критической инфраструктуры. По его словам, цели атаковали дроны-камикадзе, отмечает телеканал «360».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаКиев
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