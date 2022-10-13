Украинские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры под Киевом
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, офис президента Украины сообщает о взрывах на объектах «критической инфраструктуры».
Утром 13 октября в соцсетях администраций города и региона были опубликованы предупреждения о воздушной тревоге, местных жителей попросили «проследовать в укрытия гражданской защиты», пишет «Свободная пресса».
Позже замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram об ударах по объектам критической инфраструктуры. По его словам, цели атаковали дроны-камикадзе, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Саудовская Аравия отвергла обвинения США в политическом решении ОПЕК+
- Володин показал масштабы ударов по Украине после теракта на Крымском мосту
- Украинские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры под Киевом
- Сербия и Венгрия поддержали резолюцию ООН против референдумов
- Байден назвал резолюцию ГА ООН по референдумам демонстрацией отношения мира к действиям России
- В СБ РФ заявили, что прием Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне
- Степашин: Замены Путину нет
- СМИ: Инцидент с американской звездой на Украине может перерасти в войну
- В Белом доме назвали высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
- Посол Мьянмы заявил о планах запустить прямые рейсы в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru