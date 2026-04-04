Главу Токсовского поселения Ленобласти задержали по делу о взятке

Главу администрации Токсовского городского поселения Ленинградской области, его заместителя и помощника задержали по делу о многомиллионной взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным правоохранителей, с ноября 2024-го по апрель 2026 года чиновники получили от главы одной из организаций сведения о том, что он заинтересован в покупке земельных участков в поселении. Фигуранты потребовали взятку в 40 млн рублей. Злоумышленников задержали во время передачи одной из частей взятки.

Правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки. По подозрению в совершении преступления задержали трех чиновников.

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслав Коробейников был задержан по делу о получении взятки в крупном размере.

