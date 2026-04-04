Главу Токсовского поселения Ленобласти задержали по делу о взятке
Главу администрации Токсовского городского поселения Ленинградской области, его заместителя и помощника задержали по делу о многомиллионной взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
По данным правоохранителей, с ноября 2024-го по апрель 2026 года чиновники получили от главы одной из организаций сведения о том, что он заинтересован в покупке земельных участков в поселении. Фигуранты потребовали взятку в 40 млн рублей. Злоумышленников задержали во время передачи одной из частей взятки.
Правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки. По подозрению в совершении преступления задержали трех чиновников.
Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслав Коробейников был задержан по делу о получении взятки в крупном размере.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов