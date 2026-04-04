МИД: Россия настаивает на реформировании Секретариата ООН

Россия настаивает на реформировании Секретариата ООН. Об этом написал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в колонке для ТАСС.

Как отметил дипломат, сейчас секретариатская машина движется по инерции и обслуживает интересы западного меньшинства. Для ее преодоления необходимо сменить парадигму и видение роли и места секретариата в системе ООН.

«Иными словами, восстановление полноценной работоспособности ООН невозможно без реформирования ее секретариата при наличии соответствующей политической воли будущего генерального секретаря», - указал Логвинов.

По его словам, для эффективной деятельности организации необходим добросовестный глава секретариата, который четко осознает возможности и пределы мандата, а главной точкой опоры для него является устав ООН.

Ранее дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил НСН о необходимости трансформации секретариата организации. По словам собеседника агентства, у генсека ООН около 30 заместителей, большинство из которых представляет западные государства-члены НАТО.

