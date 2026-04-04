Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА

Подразделения ПВО Минобороны ликвидировали беспилотник ВСУ в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем канале в Max.

«В небе над Тульской областью... уничтожен один украинский беспилотник», - указал губернатор.

По словам Миляева, никто не пострадал.

Ранее в Тульской области объявляли опасность атаки БПЛА, предупреждение действовало около часа.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
