В Бразилии самолет упал на жилой дом и взорвался

Частный одномоторный самолет врезался в жилой дом в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, есть погибшие. Об этом сообщает портал G1.

По его данным, воздушное судно следовало из Итаполиса в Капан-да-Каноа. После крушения произошел взрыв и начался сильный пожар.

На борту самолета находились четыре человека, они погибли. В жилом доме во время ЧП никого не было.

Ранее в районе Персидского залива потерпел крушение американский штурмовик A-10, пилот был спасен.



