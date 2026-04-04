В Бразилии самолет упал на жилой дом и взорвался
4 апреля 202602:29
Частный одномоторный самолет врезался в жилой дом в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, есть погибшие. Об этом сообщает портал G1.
По его данным, воздушное судно следовало из Итаполиса в Капан-да-Каноа. После крушения произошел взрыв и начался сильный пожар.
На борту самолета находились четыре человека, они погибли. В жилом доме во время ЧП никого не было.
Ранее в районе Персидского залива потерпел крушение американский штурмовик A-10, пилот был спасен.
