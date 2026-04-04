Пентагон: В ходе операции против Ирана пострадали 365 американских военных
4 апреля 202601:55
Пентагон заявил о 365 военных США, которые пострадали в ходе операции против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в военно-морском флоте зарегистрировали 63 раненых, в военно-воздушных силах - 36, а в морской пехоте – 19. Кроме того, были ранены 247 военных из сухопутных войск.
По официальным данным, во время операции погибли 13 американских военнослужащих.
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявлял, что в результате конфликта погибли и пострадали более 680 военных из США и Израиля.
