Пентагон: В ходе операции против Ирана пострадали 365 американских военных

Пентагон заявил о 365 военных США, которые пострадали в ходе операции против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в военно-морском флоте зарегистрировали 63 раненых, в военно-воздушных силах - 36, а в морской пехоте – 19. Кроме того, были ранены 247 военных из сухопутных войск.

По официальным данным, во время операции погибли 13 американских военнослужащих.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявлял, что в результате конфликта погибли и пострадали более 680 военных из США и Израиля.


ФОТО: РИА Новости
