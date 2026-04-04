Матвиенко: РФ добьется соглашения с Украиной на условиях, которые определила

Россия добьется соглашения с Украиной на определенных Москвой условиях. Об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия добьется этой цели и не сдаст «ни шагу» завоеванной земли.

«И мы никогда не предадим тех русских, которые живут на Украине, над которыми так измывались и запрещали говорить на русском языке, читать литературу, ходить в свои православные церкви», - заявила Матвиенко ИС «Вести».

Политик подчеркнула, что это точно станет условием мирных договоренностей, Россия не отступит от этого.

Ранее Валентина Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия.

