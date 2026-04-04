Матвиенко: РФ добьется соглашения с Украиной на условиях, которые определила
Россия добьется соглашения с Украиной на определенных Москвой условиях. Об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.
По ее словам, Россия добьется этой цели и не сдаст «ни шагу» завоеванной земли.
«И мы никогда не предадим тех русских, которые живут на Украине, над которыми так измывались и запрещали говорить на русском языке, читать литературу, ходить в свои православные церкви», - заявила Матвиенко ИС «Вести».
Политик подчеркнула, что это точно станет условием мирных договоренностей, Россия не отступит от этого.
Ранее Валентина Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия.
