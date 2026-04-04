Россиянам напомнили о двойной оплате в случае работы 1 и 9 мая
Работу в праздничные дни 1 и 9 мая необходимо оплачивать в двойном размере. Об этом заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, если сотрудник выходит на работу в праздник, ему должны предоставить двойную оплату либо обычную оплату и дополнительный день отдыха.
«При сменном графике 1 и 9 Мая всегда считаются праздничными и оплачиваются соответствующим образом, даже если выпадают на смену», - указала Богданова-Шемраева.
Остальные дни майских выходных для сменщиков остаются обычными рабочими днями по графику, они оплачиваются в привычном порядке.
Ранее стало известно, что на майские праздники россияне будут отдыхать 1-3 мая и 9-11 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
