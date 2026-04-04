В Энергодаре дроны ВСУ повредили вышку связи и многоэтажный дом

Украинские войска атаковали Энергодар Запорожской области, зафиксированы повреждения. Об этом заявил мэр города Максим Пухов.

Как отметил градоначальник, один FPV-дрон нанес удар по вышке сотовой связи в 1-м микрорайоне.

«Второй ударил в жилой дом на Казацкой, 17, повредив жилые помещения на втором этаже», - написал Пухов в Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате мирный житель получил баротравму.

