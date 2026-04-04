В России медианная предлагаемая зарплата составила 86,2 тысячи рублей
Медиана зарплаты, предлагаемой в вакансиях в России в первом квартале текущего года, составила 86,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги анализа рынка труда hh.ru.
«По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 13%, или на 9 700 рублей», - отмечается в материалах.
Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат зафиксировали среди сварщиков (разница в абсолютных значениях - 148 100 рублей), монтажников (64 700 рублей), а также руководителей групп (58 000 рублей).
Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата в России в 2026 году может достичь 122 тысяч рублей.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов