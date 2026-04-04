В России медианная предлагаемая зарплата составила 86,2 тысячи рублей

Медиана зарплаты, предлагаемой в вакансиях в России в первом квартале текущего года, составила 86,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги анализа рынка труда hh.ru.

«По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 13%, или на 9 700 рублей», - отмечается в материалах.

Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат зафиксировали среди сварщиков (разница в абсолютных значениях - 148 100 рублей), монтажников (64 700 рублей), а также руководителей групп (58 000 рублей).

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата в России в 2026 году может достичь 122 тысяч рублей.

