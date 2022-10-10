«Подход изменен»: Аксенов отреагировал на взрывы по всей Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов одним из первых среди российских официальных лиц прокомментировал взрывы на Украине, прозвучавшие в Киеве и практически во всех регионах страны 10 октября.



По его словам, теперь видно, что подход к проведению специальной военной операции на Украине изменен.

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«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен», - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Чиновник выразил надежду на то, что темпы операции сбавляться не будут.



Минобороны РФ до сих пор не комментировало взрывы, которые власти Украины называют последствиями ракетных ударов.



Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск, участвующих в военной операции на Украине. Это назначение поддержал, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, который призывал принять «более кардинальные меры» в ходе военной операции, в том числе использовать маломощное ядерное оружие.

