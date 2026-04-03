Буданов призвал не ждать изменений в системе мобилизации на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что не стоит ожидать существенных изменений в процессе мобилизации на Украине. Об этом сообщил телеканал «Общественное» по итогам его выступления на форуме CEO Club Ukraine.

По словам чиновника, возможные реформы, включая изменение формата работы военкоматов или их переименование, не повлияют на суть процесса. Он подчеркнул, что ожидать «чуда» в этой сфере не следует.