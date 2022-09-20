Украинские власти ищут в Харьковской области сотрудничавших с Россией людей
Военные Украины разыскивают среди жителей Купянска Харьковской области тех, кто сотрудничал с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
«ВСУ активно ведёт работу по вычислению «коллаборантов», — говорится в сообщении. Попавших под подозрение увозят в неизвестном направлении.
Ранее военный историк и аналитик Евгений Норин заявил, что кадровые офицеры НАТО находятся в Харьковской области. Это связано с организацией военных операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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