Украинские власти ищут в Харьковской области сотрудничавших с Россией людей

Военные Украины разыскивают среди жителей Купянска Харьковской области тех, кто сотрудничал с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В ЛНР сообщили о прибытии офицеров НАТО в Харьковскую область

«ВСУ активно ведёт работу по вычислению «коллаборантов», — говорится в сообщении. Попавших под подозрение увозят в неизвестном направлении.

Ранее военный историк и аналитик Евгений Норин заявил, что кадровые офицеры НАТО находятся в Харьковской области. Это связано с организацией военных операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Памятник Ленину в Харькове за час до сноса
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