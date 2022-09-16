В ЛНР сообщили о прибытии офицеров НАТО в Харьковскую область
Разведка Луганской народной республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в Харьковскую область. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко заявил, что линия соприкосновения подошла очень близко к границам ЛНР, напоминает РИА ФАН. По словам офицера, на некоторых участках линия фронта находится примерно в 10 километрах от рубежей республики, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Две российские подлодки выполнили пуски ракет в районе Севморпути
- Кабмин выделил 8,2 млрд рублей на поддержку промышленности
- Хулиган избил юношу в московском метро
- В ЛНР сообщили о прибытии офицеров НАТО в Харьковскую область
- Пашинян сообщил о гибели 135 военных Армении в боях с Азербайджаном
- ГКНБ Таджикистана: Киргизия не согласилась на мирные переговоры по ситуации на границе
- Стремоусов сообщил о тактическом окружении частей ВСУ под Херсоном
- СМИ: Латвия может лишиться зимних видов спорта из-за энергокризиса
- Правительство России упростит контроль муниципалитетов над брошенными сельхозземлями
- СМИ: Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в Самарканде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru