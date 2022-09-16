В ЛНР сообщили о прибытии офицеров НАТО в Харьковскую область

«Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко заявил, что линия соприкосновения подошла очень близко к границам ЛНР, напоминает РИА ФАН. По словам офицера, на некоторых участках линия фронта находится примерно в 10 километрах от рубежей республики, пишет «Свободная пресса».

