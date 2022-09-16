В ЛНР сообщили о прибытии офицеров НАТО в Харьковскую область

Разведка Луганской народной республики выявила прибытие кадровых офицеров НАТО в Харьковскую область. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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«Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко заявил, что линия соприкосновения подошла очень близко к границам ЛНР, напоминает РИА ФАН. По словам офицера, на некоторых участках линия фронта находится примерно в 10 километрах от рубежей республики, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЛНР
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