Украинские солдаты заявили, что их обманом отправили на поле боя
Военнопленные из Украины рассказал, что руководство страны забирает людей на линию фронта прямо с улицы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство обороны России.
Двое пленных заявили, что сотрудники украинских военкоматов ищут новых бойцов на улицах, когда граждане идут на работу, в магазин или по делам. Один из них заявил, что его забрали сотрудники военкомата, не вручив повестки, «закинув» в микроавтобус. При этом мужчина отметил, что даже не служил в армии. Он утверждает, что за три недели никакой физической и моральной подготовки не было.
По словам солдата, он попал в плен после артобстрела. Российские военные взяли его и сослуживцев «за три минуты», отметил пленный. Он также сообщил, что в его подразделении не было боевого настроя, никто не получал зарплату.
Другой военнопленный заявил, что сотрудники военкомата обманули его, попросив приехать в орган военного управления для получения незначительных «бумажек». Когда он оказался в военкомате, его отправили на поле боя.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные массово сдаются в плен на запорожском участке фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru