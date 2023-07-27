Украинские солдаты заявили, что их обманом отправили на поле боя

Двое пленных заявили, что сотрудники украинских военкоматов ищут новых бойцов на улицах, когда граждане идут на работу, в магазин или по делам. Один из них заявил, что его забрали сотрудники военкомата, не вручив повестки, «закинув» в микроавтобус. При этом мужчина отметил, что даже не служил в армии. Он утверждает, что за три недели никакой физической и моральной подготовки не было.

По словам солдата, он попал в плен после артобстрела. Российские военные взяли его и сослуживцев «за три минуты», отметил пленный. Он также сообщил, что в его подразделении не было боевого настроя, никто не получал зарплату.

Другой военнопленный заявил, что сотрудники военкомата обманули его, попросив приехать в орган военного управления для получения незначительных «бумажек». Когда он оказался в военкомате, его отправили на поле боя.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные массово сдаются в плен на запорожском участке фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

