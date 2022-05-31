Пленные военные РФ приговорены на Украине к 11,5 годам заключения
Суд на Украине вынес приговор двоим пленным военнослужащим вооружённых сил России. Александр Бобыкин и Александр Иванов признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны. Они получили по 11,5 лет лишения свободы.
В ходе процесса россияне признали свою вину. Прокурор просил для них максимальный срок, предусмотренный по данной статье уголовного кодекса Украины - 12 лет.
Первый приговор российскому военнопленному был вынесен в Киеве 23 мая. Вадим Шишимарин получил пожизненное заключение, его признали виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube
- Глава Минцифры предложил отказаться от бумажных квитанций за коммуналку
- Кабмин введет мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
- Глава Минцифры пообещал не оставить компании РФ без софта
- Эксперты: Российские компании начали отказываться от лицензионной музыки
- Пленные военные РФ приговорены на Украине к 11,5 годам заключения
- Абрамович оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций
- Общественный бизнес-омбудсмен Татулова покинет свой пост
- McDonald's хочет зарегистрировать ещё три новых бренда в России
- «Они нас всех ненавидят!»: Медведев рассказал, что лежит в основе западных санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru