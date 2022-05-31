Пленные военные РФ приговорены на Украине к 11,5 годам заключения

Суд на Украине вынес приговор двоим пленным военнослужащим вооружённых сил России. Александр Бобыкин и Александр Иванов признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны. Они получили по 11,5 лет лишения свободы.

В ходе процесса россияне признали свою вину. Прокурор просил для них максимальный срок, предусмотренный по данной статье уголовного кодекса Украины - 12 лет.

Первый приговор российскому военнопленному был вынесен в Киеве 23 мая. Вадим Шишимарин получил пожизненное заключение, его признали виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.

