Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами

Российские бойцы находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника. «Эй!», — окликнули они военнослужащих Украины и запели. – «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». В ответ они услышали: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».

Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

