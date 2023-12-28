Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами
Военный эксперт Влад Шурыгин опубликовал в Telegram кадры, на которых видно, как военнослужащие Вооруженных сил Украины подхватили песню «Катюша», которую запели военные России, сообщает «Российская газета».
Российские бойцы находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника. «Эй!», — окликнули они военнослужащих Украины и запели. – «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». В ответ они услышали: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».
Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Херсоне уничтожен поезд с ЗРК Patriot
- Детей сняли с поезда Москва — Симферополь с признаками ОРВИ
- Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами
- Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку
- Авербух представил шоу «Корова на льду»
- Фадеев исключит Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки Ивлеевой
- Банк России рассказал, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников
- Подросток застрелил сестру из-за рождественских подарков
- СМИ: Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров
- Возле Севастополя уничтожили беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru