Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами

Военный эксперт Влад Шурыгин опубликовал в Telegram кадры, на которых видно, как военнослужащие Вооруженных сил Украины подхватили песню «Катюша», которую запели военные России, сообщает «Российская газета».

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Российские бойцы находились в лесу в непосредственной близости от позиций противника. «Эй!», — окликнули они военнослужащих Украины и запели. – «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». В ответ они услышали: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».

Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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