Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Подробной информации о взрывах нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Сумской и Черниговской областях в 18:39 мск прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В понедельник днем воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Также сигнал прозвучал в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

