Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
24 июля 202319:32
В Сумской области на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщило в понедельник вечером издание «Страна».
Подробной информации о взрывах нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Сумской и Черниговской областях в 18:39 мск прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
В понедельник днем воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Также сигнал прозвучал в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru