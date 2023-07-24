Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщило в понедельник вечером издание «Страна».

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Подробной информации о взрывах нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Сумской и Черниговской областях в 18:39 мск прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В понедельник днем воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях. Также сигнал прозвучал в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Воздушное пространствоВзрывыУкраина

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