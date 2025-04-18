Над Запорожской областью сбили более 40 БПЛА

Свыше 40 украинских беспилотников ликвидировали на подлете к населенным пунктам Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий. Как отметил губернатор, противник попытался атаковать регион прошедшей ночью.

В Белгородской области два бойца самообороны погибли из-за атаки БПЛА

«Силами противовоздушной обороны были уничтожены более 40 беспилотников», - написал Балицкий в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 18 апреля военные сбили над территорией России 56 дронов ВСУ, пишет 360.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиЗапорожье

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