СМИ: Raiffeisen приостановила продажу подразделения в России

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила действия по продаже своего подразделения в России. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

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По данным издания, западная банковская группа приняла такое решение «на фоне сближения Вашингтона и Москвы». RBI приостановила продажу в феврале с началом возобновления политического взаимодействия России и США.

Газета отмечает, что решение группы также связано с глобальной неопределенностью и меняющимися российско-американскими отношениями. Банк намерен «оценить ситуацию и выяснить, может ли измениться позиция Вашингтона».

Ранее глава RBI Йохан Штробль заявлял, что банк начнет разворачивать план по уходу из РФ в третьем квартале 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
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