СМИ: Raiffeisen приостановила продажу подразделения в России

По данным издания, западная банковская группа приняла такое решение «на фоне сближения Вашингтона и Москвы». RBI приостановила продажу в феврале с началом возобновления политического взаимодействия России и США.

Газета отмечает, что решение группы также связано с глобальной неопределенностью и меняющимися российско-американскими отношениями. Банк намерен «оценить ситуацию и выяснить, может ли измениться позиция Вашингтона».

Ранее глава RBI Йохан Штробль заявлял, что банк начнет разворачивать план по уходу из РФ в третьем квартале 2024 года.

