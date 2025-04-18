Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по «Звездным войнам»

Звезда фильмов «Мартовские иды», «Ла-Ла Ленд» и «Барби», канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе «Звездных войн», сообщило издание Variety со ссылкой на американскую киностудию Lucasfilm.

В сообщении указывается, что киностудия подтвердила участие Гослинга в проекте. В январе СМИ сообщали, что ведутся переговоры о роли в фильме.