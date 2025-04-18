Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по «Звездным войнам»
Звезда фильмов «Мартовские иды», «Ла-Ла Ленд» и «Барби», канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе «Звездных войн», сообщило издание Variety со ссылкой на американскую киностудию Lucasfilm.
В сообщении указывается, что киностудия подтвердила участие Гослинга в проекте. В январе СМИ сообщали, что ведутся переговоры о роли в фильме.
Режиссерское кресло на проекте уже точно займет Шон Леви, снявший самый кассовый фильм прошлого года «Дэдпул и Росомаха».
Планируется, что съемки фильма начнутся осенью, выход картины запланирован на 28 мая 2027 года.
Ранее Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в фильме «Анора», отказалась сниматься в новой части франшизы «Звездные войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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