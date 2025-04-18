В Челябинской области произошел пожар на складе лакокрасочной продукции
18 апреля 202508:58
Кровля склада лакокрасочной продукции загорелась в Миассе Челябинской области. Об этом заявили в МЧС.
«Площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет», - указали в ведомстве.
По данным МЧС, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 45 человек. На месте пожара работают 36 специалистов и 11 единиц техники.
Ранее склад загорелся в подмосковных Мытищах, огонь распространился на 1800 квадратных метрах, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru