В Челябинской области произошел пожар на складе лакокрасочной продукции

Кровля склада лакокрасочной продукции загорелась в Миассе Челябинской области. Об этом заявили в МЧС.

«Площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет», - указали в ведомстве.

По данным МЧС, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 45 человек. На месте пожара работают 36 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее склад загорелся в подмосковных Мытищах, огонь распространился на 1800 квадратных метрах, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарЧелябинская ОбластьМЧС

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